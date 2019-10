Galaxy S10 5G verrà lanciato nella stratosfera: ecco come 'partire' per lo Spazio

Dopo avervi fornito i primi dettagli sulla "missione SpaceSelfie", vi spieghiamo come registrarvi. Per chi non lo sapesse, Samsung sta lanciando nella stratosfera uno smartphone Galaxy S10 5G per consentire alle persone di far arrivare il proprio volto nello Spazio.

In particolare, la società sudcoreana collaborerà con il partner aerospaziale Flightline Films per lanciare il dispositivo nello Spazio e permettere alle persone di ottenere una foto con sfondo spaziale reale grazie agli scatti del Galaxy S10 5G. Lo smartphone rimarrà nella stratosfera per circa 200 ore.

Per lanciare il dispositivo nella stratosfera, verrà impiegato un pallone aerostatico a superpressione grande quanto la metà di un campo da basket. La partenza avverrà dal Dakota del Sud, negli Stati Uniti d'America, e Galaxy S10 5G raggiungerà una quota di circa 19.700 metri.

Per partecipare all'iniziativa, dovete seguire le seguenti istruzioni.

Collegatevi al sito ufficiale di SpaceSelfie; Scorrete in basso la pagina e premete sull'icona Inizia; Inserite nome, cognome, indirizzo e-mail e completate il captcha, accettando i termini e le condizioni e dichiarando di avere più di 18 anni; Adesso, premete sul pulsante Invia; Scegliete quindi se scattarvi una foto tramite la Fotocamera oppure se caricare un'immagine. Sono supportati i formati JPG e PNG con dimensione inferiore ai 10MB. Potreste dover fornire alcune autorizzazioni e premere sul pulsante Avanti; Selezionate quindi la giusta foto, personalizzatela con i filtri proposti e premete prima sul pulsante Pronti al decollo e in seguito su quello Sì. Infine, potreste dover premere sul link presente all'interno dell'e-mail di conferma. Perfetto, adesso dovete solo sperare di essere selezionati. Gli utenti più fortunati riceveranno il proprio selfie spaziale entro il 31 ottobre 2019.

Le registrazioni hanno un periodo limitato. ", da dove vengono scattate le foto con dietro lo sfondo dello spazio. I selfie vengono poi rinviati sulla Terra", si legge sul portale ufficiale dedicato all'iniziativa.

Nel comunicato stampa giunto in redazione si legge: "Fino ad oggi, solo gli astronauti potevano avere l'opportunità di scattare un selfie nello Spazio. Ora, grazie a Samsung, tutte le persone possono vedersi nello Spazio, direttamente nel palmo della propria mano".