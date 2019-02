Galaxy S10 Plus dovrebbe essere meno spesso di S9 Plus, ma con una batteria maggiore

Il tanto atteso evento Samsung Unpacked del 20 febbraio si avvicina inesorabilmente e l'hype degli appassionati del mondo smartphone è alle stelle. Ovviamente, anche il numero di rumor e leak comparsi online è molto alto. Questa volta, dei leaker hanno messo a confronto il presunto Samsung Galaxy S10 Plus con S9 Plus.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina e scritto su Twitter dal noto leaker IceUniverse, Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe avere uno spessore pari a 7,8 mm e una batteria da 4100 mAh. Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S9 disponeva invece di uno spessore di 8,5 mm e di una batteria da 3500 mAh. Questo significa che la società sudcoreana sembra essersi impegnata molto per mantenere "compatte" le dimensioni dello smartphone e al contempo cercare di migliorare l'autonomia.

Samsung Galaxy S10 Plus dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 8 marzo, perlomeno stando ai rumor. Per quanto riguarda i prezzi, diverse fonti internazionali parlano di tre versioni: quella da 6/128GB potrà probabilmente essere acquistata a 1049 euro, quella da 9/512GB a 1299 euro e infine quella da 12GB/1TB di memoria a 1599 euro.

Insomma, non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo sicuramente di tenervi informati in merito.