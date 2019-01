Galaxy S10: Samsung prepara cinque varianti dello smartphone?

Le voci sul Galaxy S10 sono ormai presenti sul web da tempo e con il passare dei giorni si fanno sempre più insistenti. Quest'oggi ne è emersa una nuova secondo cui la società coreana sarebbe pronta a lanciare ben cinque varianti dello smartphone.

Si tratta di una novità di non poco conto, in quanto in precedenza si era ipotizzato il lancio di quattro varianti, di cui una in 5G indirizzata solo ad alcuni mercati. Oggi invece se n'è aggiunta un'altra, battezzata "S10 Bolt", ma vediamo insieme quali sono le differenze.

Bolt infatti fondamentalmente dovrebbe avere le stesse caratteristiche tecniche dell'S10 5G, ma secondo il blog olandese TechTastic che ha lanciato l'indiscrezione sarà esclusiva Verizon, in quanto sfoggerà una batteria più grande con dimensioni non note.

Sia Bolt che S10 5G dovrebbero essere dotati di display curvo da 6,7 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 855 o Exynos 9820 a seconda dei mercati, due fotocamere anteriori, quattro posteriori, sensore per le impronte digitali sotto lo schermo ad ultrasuoni, connettività 5G e scocca posteriore in ceramica per la ricarica wireless.

Gli altri tre modelli saranno basati sulla stessa coppia di processori, ma avranno impostazioni della fotocamera e dimensioni dello schermo diverse. Nel caso dell'S10 Lite, si parla di uno schermo da 5,8 pollici piatto, a differenza dei 6,1 e 6,44 pollici curvi di S10 ed S10+.

Il modello Plus potrebbe avere due fotocamera frontali e tre posteriori, mentre gli altri due passeranno alla configurazione a singola lente frontale e doppia posteriore. A tal proposito lo schema presente in calce è molto esaustivo e chiaro e fornisce una panoramica interessante sulla possibile lineup.