Galaxy S10, Samsung prepara la rivoluzione: cornici più sottili ed aspect ratio di 19:9?

Hanno avuto un eco importante le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Samsung, che di recente ha parlato delle modifiche che ha intenzione di introdurre il produttore nel nuovo Galaxy S10, alludendo a cambiamenti significativi anche a livello di design.

Sul web è immediatamente cominciato il tran tran mediatico e di speculazioni. In particolare, MobielKopen ha scoperto un benchmark per l'HTML5 di uno smartphone soprannominato SM-G405F, con risoluzione di 412x869 pixel. Ovviamente non si tratta della risoluzione completa, in quanto i benchmark di questo tipo vengono effettuati utilizzando solo una parte dello schermo, ma lo scorso anno il Galaxy S9 era apparso nello stesso database con la risoluzione di 412x846 pixel.

Facendo i dovuti calcoli e proporzioni, viene fuori che la risoluzione del dispositivo (ottenuta calcolando per 3,5 i dati provvisori), salta fuori che lo smartphone in questione potrebbe includere una risoluzione di 1440x3040 pixel, contro i 1440x2960 pixel del Galaxy S9.

Ovviamente al momento non abbiamo al certezza che si tratta del Galaxy S10, ma se confermato il top di gamma 2019 di Samsung potrebbe avere un aspect ratio di 19:9, contro i 18,5:9 del suo predecessore.

Ad oggi non conosciamo le intenzioni dei progettisti, ma è facile intuire uno snellimento delle cornici superiori ed inferiori, che permetterebbero al produttore di guadagnare spazio e quindi montare uno schermo più lungo. Resta ovviamente aperta la possibilità che porta all'introduzione del notch, ma Samsung fino ad ora l'ha evitata.