Galaxy S11 in arrivo con fotocamera da 108 MP e zoom ottico 5x?

Quest'oggi il sito web coreano The Elec ha pubblicato una serie di rumor sul Galaxy S11 di Samsung che la società coreana dovrebbe presentare ad inizio 2020. Secondo quanto affermato, il produttore includerà dei moduli ottici della fotocamera con zoom 5x, una prima assoluta per la serie Galaxy.

I moduli saranno forniti dalla consociata Samsung Electro-Mechanics, che avrebbe iniziato a produrre in serie i chip a maggio. Come osservato dagli osservatori, però, un'eventuale integrazione di un sensore di questo tipo potrebbe portare ad un aumento dello spessore dello smartphone, il che spiega il motivo per cui la maggior parte dei cellulari è arrivato sul mercato con telecamere con zoom da 2X o 3X.

Il Galaxy S11 dovrebbe però sfoggiare un modulo per la fotocamera periscopico, che impedisce alle lenti di sporgere dalla scocca posteriore.

Il rapporto conclude affermando che il prossimo top di gamma di Samsung dovrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore con quattro lenti che include un sensore grandangolare da 108 milioni di pixel, quindi in grado di scattare foto a 108 megapixel, insieme ad un modulo ToF con rilevamento 3D.

Lo scorso agosto la divisione LSI aveva annunciato di aver sviluppato un sensore d'immagine da 108 megapixel, che probabilmente debutterà nell'S11.