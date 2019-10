Il Galaxy S11 avrà il display a 120Hz grazie al nuovo Exynos 990?

Samsung ha presentato il nuovo Exynos 990, il nuovo chipset che con ogni probabilità vedremo all'opera nel Galaxy S11 che debutterà sul mercato il prossimo anno. Il processore è basato sul processo produttivo a 7nm ed è accompagnato dal nuovo modem 5G Exynos modem 5123.

Nel corso dell'evento di San Josè, Samsung si è a lungo soffermata sull'aspetto relativo al 5G, che include il supporto agli spettri sub-6Gz e mmWave 5G, 2G, 3G e 4G LTE. Il focus principale è ovviamente sul 5G, che grazie all'8-carrier aggregation consente al modem di raggiungere una velocità di download di 5,1 gigabit al secondo nello spettro di frequenze sub-6 Hz e 7,35 gigabit nelle mmWave. Secondo i dati diffusi dalla società coreana, sulle reti 4G LTE è possibile raggiungere i 3 gigabit al secondo in download tramite il supporto QAM.

Per quanto riguarda l'Exynos 990, siamo di fronte ad un processore con 8 core in tre cluster, che integra la GPU Arm Mali-G77 basata sull'architettura Valhall. Rispetto alla generazione precedente è in grado di garantire un miglioramento dell'efficienza energetica ed un aumento delle prestazioni di GPU e CPU del 20%. Inoltre, include anche il supporto alle nuove memorie LPDDR5.

Samsung si è soffermata anche sul comparto multimediale, perchè il nuovo Exynos è in grado di gestire moduli fotografici a singolo sensore da 108 megapixel o doppie fotocamere con chip da 24 megapixel, con supporto ai video 8K a 30 fps e 4K a 120fps. Un aspetto su cui potrebbe puntare la società coreana il prossimo anno è il display con frequenza di aggiornamento di 120Hz, anch'esso incluso tra le novità dell'Exynos 990.

Secondo quanto riferito, il Galaxy S11 avrà anche una funzione per analizzare la composizione chimica, oltre che una fotocamera da 108 megapixel.