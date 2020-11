Galaxy S20 FE, SSD e TV Samsung 4K in offerta da Mediaworld per il Black Friday

Dopo lo sconto sullo Xiaomi Mi 10 5G di cui abbiamo avuto modo di parlare stamattina, torniamo nel listino di Mediaworld per parlare delle altre promozioni che propone nella giornata odierna, sabato 21 Novembre 2020.

Il Samsung Galaxy S20 FE è disponibile in varie colorazioni al prezzo di 499 Euro, rispetto ai 669 Euro di listino: gli interessati potranno scegliere tra le colorazioni Cloud Navy, Cloud Lavender e Cloud Whte, ma è disponibile anche una versione brandizzata Vodafone.

In offerta anche il Samsung Galaxy A71, a 329 Euro, dai 479,90 Euro di listino.

Come dicevamo nel titolo, però, sono tanti anche i televisori che sono disponibili a prezzo ridotto. Il Samsung UE50TU8500UXZT da 50 pollici passa a 449 Euro, mentre l'UE65TU7170UXZT da 65 pollici viene proposto a 569 Euro, 130 Euro in meno rispetto al prezzo precedente. Per coloro che sono alla ricerca di un TV con diagonale più piccola, invece, Mediaworld propone l'UE43TU8500UXZT a 399 Euro.

Molto interessante anche lo sconto che viene applicato sul Samsung SSD 2.5 da 4 terabyte, il cui prezzo viene tagliato da 650,89 a 499 Euro.

Ribadiamo ancora una volta che le offerte in questione sono disponibili solo per oggi, 21 novembre 2020, e scadranno alle 23:59. Agli. interessati rinnoviamo l'invito ad effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.