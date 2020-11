Galaxy S20 FE e TV Samsung, LG e Sony in offerta da Mediaworld per il Black Friday

Allo sconto di Mediaworld sul TV LG CX si aggiungono anche le offerte solo per oggi della catena di distribuzione, che propone a prezzi ridotti tantissimi prodotti, tra cui il tanto desiderato Galaxy S20 Fe di Samsung.

Proprio il Galaxy S20 FE di Samsung, in tante colorazioni, è disponibile a 499 Euro, 170 Euro in meno rispetto ai 669 Euro di listino. E' disponibile anche una variante Cloud Navy brandizzata Vodafone a 499 Euro, ma come sempre ricordiamo che la differenza in questi casi è da imputare alle diverse finestre di distribuzione degli aggiornamenti.

Sempre restando in ambito smartphone, citiamo anche la promozione sul Galaxy A20s black o blue a 129,99 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi 9AT passa a 99,99 Euro.

Tra i TV troviamo il Samsung UE43TU8070UXZT da 43 pollici a 369 Euro, dai 449 Euro precedenti. Sempre restando in ambito televisivo, LG porta nel volantino il 55NAN0796NE a 549 Euro: il prezzo in questo caso viene tagliato di 150 Euro se si confronta con quello imposto dal produttore. Per quanto riguarda Sony, invece, in offerta troviamo il KD55XH8077 da 55 pollici a 799 Euro dai 949 euro di listino.

Gli sconti in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 24 Novembre. Mediaworld garantisce anche la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento rateale.