Galaxy S20 FE, TV Sony 4K e Redmi Note 8 Pro in sconto solo per oggi da Mediaworld

Come di consueto, si rinnovano gli sconti "Solo Per Oggi" di Mediaworld, che in giornata odierna propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto, tra cui troviamo smartphone ed ovviamente TV. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i più interessanti.

Il Samsung Galaxy S20 FE, nella colorazione Cloud Navy brandizzato Vodafone è disponibile a 499 Euro, con un risparmio di 150 Euro se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 669 Euro.

In sconto troviamo anche il Motorola Razr 5G, anch'esso brandizzato Vodafone, a 1199 Euro rispetto ai 1599 Euro precedenti. Sempre fronte Samsung, è disponibile a prezzo ridotto anche il Samsung Galaxy A20s a 139,99 Euro, con un risparmio netto di 40 Euro se si tiene conto che di listino costa 179,90 Euro.

Per quanto riguarda gli Xiaomi, invece, lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128 gigabyte passa a 199,99 Euro rispetto ai 299,99 Euro: il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Blue e Grey.

Mediaworld propone però anche l'Huawei Mate 40 Pro Black e Mystic Silver a 1199 Euro, rispetto ai 1249 Euro imposti dal produttore.

Tra i TV, invece, non possiamo non citare la promozione sul Sony KD 65XH8077 da 65 pollici, che può essere acquistato ad 899 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 1149 Euro precedenti.

La lista dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.