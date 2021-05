Galaxy S21 5G, smartphone Xiaomi e TV LG in sconto solo per oggi da Mediaworld

Mentre stanno per finire i Chrome Days di Mediaworld, la catena di distribuzione rinnova anche gli Sconti Solo Per Oggi che, come di consueto, scadranno alle 23:59 di oggi giovedì 6 Maggio 2021. Tra le promozioni troviamo tantissimi prodotti.

Il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte, branadizzato Vodafone nella colorazione Phantom Gray, è disponibile a 699 Euro, 180 Euro in meno rispetto agli 879 Euro di listino. Tra gli altri smartphone in offerta troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128 gigabyte, a 189,99 Euro, nella colorazione blue e grey: il risparmio è di 110 Euro. In sconto troviamo anche l'Huawei P Smart S, a 129,99 Euro, oltre che il Motorola moto G8 a 119,99 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, il Sony LCD42 KDL43WF665 da 43 pollici viene proposto a 390 Euro, 59 Euro in meno rispetto ai 449 Euro di listino. Interessante anche la promozione sull'LG 65UN73006LA da 65 pollici, a 671 Euro, con un risparmio di 128 Euro se si tiene conto che di listino costa 799 Euro. Interessante anche l'offerta sul Panasonic TX-58HX810E da 58 pollici, che passa a 739 Euro.

Infine, tra gli sconti di oggi troviamo anche il Microsoft Surface Laptop 3 da 15 pollici, con processore AMD Ryzen 5, schermo LCD, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 999 Euro.