Il Galaxy S21 arriverà in anticipo: Samsung vuole oscurare iPhone 12

Del possibile lancio anticipato del Galaxy S21 di Samsung si parla sul web da tempo, e secondo le ultime indiscrezioni il dispositivo potrebbe essere presentato già a Gennaio per vedere la luce sul mercato un mese dopo, a Febbraio.

L’Unpacked 2021 dovrebbe infatti tenersi già a metà gennaio, con arrivo nei negozi a febbraio.

La decisione di Samsung sarebbe stata presa a seguito del lancio di iPhone 12. I media coreani infatti riferiscono che i dirigenti della società asiatica vorrebbero ridurre il gap tra il Galaxy S21 ed iPhone 12 per togliere subito dai riflettori i nuovi smartphone della compagnia di Cupertino, i cui modelli Mini e Pro Max saranno disponibili nei punti vendita dalla prossima settimana.

La decisione sarebbe senza dubbio particolare, ma avrebbe perfettamente senso anche per un altra ragione: in questo modo Samsung aumenterebbe anche l’intervallo di tempo tra il Galaxy S21 ed il modello FE che, in base a quanto successo con il nuovo Galaxy S20 FE, dovrebbe vedere la luce nell'ultima parte dell'anno.

Non è chiaro se questo anticipo influirà anche sul Galaxy Note 21, che potrebbe quindi arrivare già prima dell’estate.

Tornando al Galaxy S21, secondo le ultime indiscrezioni la produzione sarebbe già iniziata in vista del lancio anticipo.