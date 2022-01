Galaxy S21 FE da 128Gb, tripla promozione Mediaworld grazie alla Samsung Week

Parte oggi la Samsung Week di Mediaworld, il nuovo volantino valido fino al 2 Febbraio 2022 sia online che nei negozi, che consente di ottenere di sconti doppi e riduzioni fino a 250 Euro alla cassa su smartphone, tv, lavatrici ed altro. Tra i protagonisti troviamo anche il Galaxy S21 FE da 128 Gigabyte.

Lo smartphone è già disponibile a prezzo ridotto, a 719 Euro rispetto ai 769 Euro imposti dal produttore, ma grazie alla Samsung Week è possibile risparmiare ancora di più. Come previsto dalle fasce di prezzo, infatti, con una spesa di almeno 500 Euro è possibile ottenere una riduzione di 100 Euro, a cui si aggiunge un'altra offerta lanciata da Mediaworld che permette di risparmiare altri 70 Euro acquistando il Galaxy S21 FE 5G entro il 2 Febbraio 2022.

Come mostriamo nello screenshot in calce, quindi, il prezzo finale è di 549 Euro: 170 Euro in meno rispetto ai 719 Euro già scontati. La riduzione finale è di 220 Euro se si tiene conto che di listino il dispositivo costa 769 Euro.

Insomma, si tratta davvero di un'offerta irripetibile e molto interessante. La disponibilità almeno nel momento in cui stiamo scrivendo è garantita, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.