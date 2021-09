Galaxy S21 FE addio: Samsung l'ha cancellato a poche settimane dall'uscita

Il Samsung Galaxy S21 FE doveva essere lanciato lo scorso agosto ma è stato posticipato all'ultimo momento a ottobre per via di alcuni problemi alla produzione del chipset dello smartphone. Di pochissimi giorni fa era la notizia della ripresa della produzione di Samsung Galaxy S21 FE, che faceva sperare in un lancio imminente.

Samsung ha invece sorpreso tutti annunciando che Samsung Galaxy S21 FE è stato cancellato e non uscirà sul mercato. Il dispositivo si trovava in un avanzato stato di produzione, con numerose unità probabilmente già pronte per la vendita: la stampa, inoltre, conosceva già quasi tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S21 FE, e i suoi render definitivi erano online da settimane.

Insieme al Samsung Galaxy S21 FE è stato cancellato anche l'evento Unpacked di metà ottobre, che doveva presentare ufficialmente lo smartphone. Samsung ha spiegato le motivazioni della sua decisione, che non sarebbero legate al dispositivo in sé, ma al mercato smartphone degli ultimi mesi. L'S21 FE, infatti, doveva rilanciare le vendite della linea S21, ma il posticipo del lancio da agosto a ottobre avrebbe messo a rischio le performance di mercato degli S22, in uscita all'inizio del prossimo anno.

Samsung ha anche confermato degli straordinari risultati commerciali del Galaxy Z Flip 3, che possiede lo stesso chipset dell'S21 FE, uno Snapdragon 888: il rischio era dunque che, a parità di specifiche tecniche e con un prezzo molto simile, gli utenti avrebbero preferito lo smartphone foldable al nuovo device della linea FE. Infine, a preoccupare Samsung è stata anche la crisi dei semiconduttori, che ha già fermato la produzione dei device del colosso coreano più volte negli scorsi mesi.