Galaxy S21 FE, come sarà lo smartphone 'economico' di Samsung? C'è un'immagine ufficiale

In seguito a parecchi rumor e leak relativi a Samsung Galaxy S21 FE, finalmente le informazioni in nostro possesso relative all'atteso smartphone iniziano a farsi un po' più concrete. Cerchiamo, dunque, di capire come sarà Samsung Galaxy S21 FE.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Android Headlines (via Wccftech), nelle ultime ore è emersa online un'immagine ufficiale dello smartphone. Infatti, a quanto pare la società sudcoreana si è lasciata "sfuggire", non è chiaro in quale modo, quelli che sembrano essere dei render promozionali (magari dedicati alla stampa). In ogni caso, in calce alla notizia potete vedere l'immagine di cui Android Headlines è entrato in possesso in via esclusiva.

Quest'ultima "mette in mostra" un dispositivo dal design molto simile a quanto visto in altri recenti leak legati a Samsung Galaxy S21 FE: anteriormente c'è uno schermo con foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, mentre sul retro fa capolino una tripla fotocamera "accompagnata" dal flash LED. Per il resto, le linee morbide sembrano essere di casa. Inoltre, dall'immagine trapela un dettaglio evidente: il supporto al 5G (chiaramente sarebbe stato strano il contrario, visto che già Galaxy S20 FE dispone di una variante 5G).

In ogni caso, maggiori informazioni su Samsung Galaxy S21 FE potrebbero arrivare entro fine anno, in quanto si vocifera di un possibile lancio ufficiale a ottobre 2021. Sembra inoltre che questo modello arriverà solamente in Europa e Nord America. Staremo a vedere. Ricordiamo che le Fan Edition in genere rappresentano dei dispositivi che puntano a portare alcune caratteristiche degli smartphone top di gamma in una fascia più "economica" (Galaxy S20 FE ha un prezzo di lancio di 669 euro in Italia, in un contesto in cui i flagship superano agevolmente i 1000 euro).