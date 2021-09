Galaxy S21 FE: sono queste le specifiche del nuovo smartphone Samsung?

Il Samsung Galaxy S21 FE è uno dei telefoni più sfortunati di quest'anno: lo smartphone è stato pensato per far fronte alle scarse vendite del Samsung Galaxy S21, ma ha subito enormi ritardi di produzione per via della carenza di chip, tanto da non avere ancora una data di uscita pur essendo stato programmato per il 2021.

Attorno al telefono si sono condensati molti rumor, ma finora sapevamo solo che, come da tradizione per la linea FE, il Samsung Galaxay S21 FE sarà una revisione a prezzo ridotto del Galaxy S21 e che ne riprenderà le feature più apprezzate dagli utenti per proporle in uno smartphone di fascia media.

Grazie ad alcune guide fatte trapelare online da Verizon e reperite dagli utenti, però, sappiamo quali saranno le caratteristiche tecniche del telefono. Il processore sarà uno Snapdragon 888, ma alcune versioni dello smartphone potrebbero montare un SoC Exynos 2100, "riciclato" dagli altri modelli della compagnia coreana per via della carenza di semiconduttori: secondo un rumor, tutti gli S21 FE destinati al mercato europeo riceveranno il SoC Exynos, mentre la CPU di nuova generazione sarà riservata agli smartphone messi in commercio in America e in Corea.

A prescindere dal modello della CPU, il Samsung Galaxy S21 FE avrà 8 GB di RAM e uno schermo da 6.5" con una risoluzione di 2009x1080 pixel, che indica un lieve downgrade rispetto a quanto prospettato dai leak degli scorsi mesi. Anche la fotocamera non sarà da top di gamma: parliamo infatti di due sensori da 12 MP e uno da 8 MP, quest'ultimo dotato di zoom ottico 3x.

In attesa di una presentazione ufficiale del telefono, vi ricordiamo che secondo un altro rumor Samsung Galaxy S21 FE non avrà lo slot microSD e il caricabatterie, mentre sono di recente trapelati online i primi benchmark del Samsung Galaxy S21 FE.