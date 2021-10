Il Galaxy S21 FE torna sul sito di Samsung: l'uscita è imminente?

Samsung Galaxy S21 FE era sparito dalla rete alcune settimane fa con la rimozione della pagina del prodotto sul sito web di Samsung, il che lasciava pensare che il dispositivo fosse stato cancellato per la concomitanza della sua uscita con quella della serie Galaxy S22. Invece, la pagina dell'S21 FE è appena tornata online sul sito dell'azienda.

Pochi giorni fa, un leak aveva confermato che Samsung Galaxy S21 FE non fosse morto, ma che sarebbe anzi stato messo sul mercato a inizio 2022: si trattava di una notizia abbastanza particolare, poiché il Galaxy S21 FE era stato "messo in pausa" poche settimane fa da Samsung, che aveva anche annunciato la sua presunta cancellazione con un comunicato stampa. Tuttavia, dopo aver dovuto rinviare di qualche mese il Galaxy S22 per colpa dei ritardi produttivi, l'azienda sembra essere tornata sui propri passi.

Samsung ha dunque rimesso online la pagina di supporto dell'S21 FE, un segnale che il dispositivo sarebbe ormai quasi pronto per la commercializzazione. Purtroppo, comunque, la pagina web non dà altre informazioni sul dispositivo se non il suo numero di modello, che è l'SM-G990B. Samsung non ha rilasciato ulteriori conferme o smentite sulla sorte dello smartphone, che secondo i rumor più recenti potrebbe uscire sul mercato a dicembre 2021 o gennaio 2022.

Le indiscrezioni degli scorsi mesi ci dicono comunque che il design della versione FE sarà molto simile a quello di Samsung Galaxy S21 e S21+, con un display piatto e un punch-hole per la fotocamera. Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED da 6.5" con refresh rate a 120 Hz, mentre il chipset sarà basato su un SoC Snapdragon 888. Infine, la fotocamera principale del dispositivo sarà da 12 MP e la sua batteria da 4.500 mAh.