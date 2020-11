Galaxy S21, Samsung potrebbe aver confermato il lancio anticipato

I nuovi Galaxy S arriveranno prima, ormai è sempre più sicuro. Dopo aver pubblicato le presunte date di presentazione e lancio dei Galaxy S21, infatti, un rappresentante della società coreana ha implicitamente confermato che il primo Unpacked del 2021 potrebbe andare in scena in anticipo rispetto ai tempi classici.

Come riportato dai colleghi di SamMobile, da sempre molto attenti a tutto quanto gira attorno al marchio asiatico, infatti, un rappresentante di Samsung a precisa domanda di un giornalista in merito al possibile lancio anticipato dei Galaxy S21 ha affermato che “nessuna delle tradizioni è fissa, nemmeno quelle solitamente affidabili come l’annuncio della primavera da parte degli uccelli migratori”.

Sostanzialmente, quindi, ha preparato il terreno al possibile annuncio di un Unpacked anticipato, che a giudicare dai rumor potrebbe tenersi già a gennaio in modalità virtuale per contenere i contagi da Covid-19.

Le date trapelate di recente parlano di tre modelli (S21, S21+ ed S21 Ultra), presentati il 14 Gennaio 2021 con arrivo sul mercato il 29 Gennaio, quindici giorni dopo.

Le indiscrezioni emerse nelle ore passate riferiscono che la decisione sarebbe stata presa per oscurare il lancio di iPhone 12, che si completerà quest’oggi con l’apertura dei preordini di iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max.