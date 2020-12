Il Galaxy S21 supporterà la S-Pen, ora è quasi ufficiale: addio ai Galaxy Note nel 2021?

Con ogni probabilità gli utenti che acquisteranno i Galaxy S21, che Samsung dovrebbe presentare nel giro di poche settimane, potranno utilizzare anche l'S-Pen. La conferma (quasi) ufficiale è arrivata direttamente da TM Roh di Samsung attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale.

Il dirigente afferma che la società il prossimo anno porterà "le caratteristiche più amate dei Galaxy Note su altri dispositivi della sua gamma", ed è innegabile che tutte le indicazioni lasciano intuire che si tratterà dell'S-Pen, il cui approdo sui Galaxy S è nell'aria da tempo.

Ovviamente Samsung non ha diffuso indicazioni precise, ma alcuni recente rapporti provenienti dalla Corea del Sud suggeriscono che il Galaxy S21 Ultra sarà il primo telefono della serie a supportare l'S-Pen.

E' improbabile che l'S21 includa uno slot come quello presente sui Note, ma a quanto pare Samsung starebbe al lavoro su alcune custodie in silicone e Clear View per l'accessorio.

A questo punto si fa sempre più strada l'ipotesi che voleva Samsung pronta a pensionare la gamma Galaxy Note già dal 2021, per concentrarsi maggiormente sui pieghevoli come il Galaxy Z Fold.

Roh, inoltre, ha anche confermato che il Galaxy S21 arriverà in anticipo, ed ha dato appuntamento a tutti "a gennaio". Nuovo Unpacked già dopo l'Epifania?