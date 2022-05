I Galaxy S22 si sono deprezzati del triplo rispetto ad iPhone 13 nei primi due mesi

Secondo una nuova ricerca condotta da SellCell, la gamma di smartphone Samsung Galaxy S22 si è deprezzata quasi del triplo in più rispetto ad iPhone 13 nei primi due mesi successivi al lancio.

I dati sono molto interessanti e riflettono a pieno l’andamento del mercato. Samsung, come noto ha annunciato la gamma Galaxy S22 a febbraio 2022, cinque mesi dopo iPhone 13 di Apple. In sostanza, a due mesi dal lancio l’intera gamma Galaxy S22 ha perso il 46,8% del suo valore, ma il Pixel 6 di Google non è andato molto meglio ed ha perso il 41,5% nello stesso lasso di tempo.

iPhone 13 nei primi due mesi dal lancio ha perso solo il 16,8% del valore, il che mostra come il deprezzamento dei concorrenti sia considerevole.

Secondo gli stessi dati di SellCell, però, anche gli altri dispositivi hanno ripotato prestazioni simili: il Galaxy S22+ 5G da 128 gigabyte ha perso il 53,8% del suo valore entro il secondo mese ed il Pixel 6 Pro da 128 gigabyte il 44,2%.

Nel campo iPhone, il modello di iPhone 13 che ha fatto peggio sul mercato in termini di conservazione del valore è stato iPhone 13 Mini da 128 gigabyte che ha perso il 29,2% nel secondo mese.

Il rovescio della medaglia per Samsung è rappresentato dal Galaxy S22 Ultra 5G da 128 gigabyte (qui trovate la nostrarecensione del Galaxy S22 Ultra 5G), che due mesi dopo il via alla commercializzazione ha registrato una perdita del 41,7%, col Pixel 6 da 128 gigabyte che si è fermato al 33,1%. L’iPhone 13 più performante è stato l’iPhone 13 Pro Max da 128 gigabyte che ha perso il 3,8%.