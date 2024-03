Galaxy S22 riceverà queste preziose funzionalità prima appannaggio solo dei top di gamma

In occasione della 55esima assemblea degli azionisti di Samsung, il responsabile della divisione mobile della società coreana, Roh Tae-moon, ha parlato delle intenzioni dell’azienda di introdurre alcune delle funzioni della suite Galaxy AI sugli smartphone più vecchi.

L’annuncio rientra nella volontà di Samsung di implementare le funzionalità d’intelligenza artificiale viste sul Galaxy S24 anche sui dispositivi lanciati negli scorsi anni. In particolare, è stato molto interessante l’annuncio di Patrick Chomet, capo del dipartimento Customer Experience di Samsung, il quale ha confermato che i modelli lanciati prima del 2023, inclusa la serie Galaxy S22, non verranno lasciati indietro e potranno godere delle funzionalità previste da Galaxy AI.

“Vogliamo garantire che nel tempo le nostre esperienze di intelligenza artificiale siano supportate dalle prestazioni (dei dispositivi mobili), che richiedono potenza sia della CPU che della GPU” ha affermato Chomet, il quale ha riconosciuto che “sappiamo che Galaxy AI funziona bene sulla serie Galaxy S24 e sappiamo che funzionerà bene sulla serie Galaxy S23. Ma non sappiamo quanto intensamente l’utente medio utilizzerà l’intelligenza artificiale e come tale intensità influenzerà le risorse del dispositivo e le risorse cloud”.

Samsung intende garantire la qualità e le prestazioni delle funzionalità che saranno implementate, e per tale ragione capirà “come le persone utilizzano queste funzionalità e regoleranno le prestazioni”. Samsung ha anche sottolineato che implementerà Galaxy AI su un secondo lotto di dispositivi, in particolare S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9, per vedere come funziona”.

Nessuna informazione al momento sulla possibile data di lancio di Galaxy AI su S22.

