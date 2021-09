Galaxy S22 e S22+: sono questi i colori dei nuovi smartphone Samsung?

Mancano ancora alcuni mesi al lancio di Samsung Galaxy S22, ma grazie alle numerose indiscrezioni e ai benchmark di Samsung Galaxy S22 trapelati online sappiamo cosa possiamo aspettarci dal nuovo smartphone flagship del colosso coreano. Un nuovo leak, però, ha rivelato alcune interessanti novità sul design del dispositivo.

Sapevamo già che il form factor di Samsung Galaxy S22 sarà una piccola rivoluzione rispetto al predecessore, ma ora, grazie al portale GalaxyClub, sono trapelate in rete le colorazioni in cui il dispositivo sarà disponibile. Samsung Galaxy S22 sarà messo sul mercato nei colori nero, verde, oro rosa e bianco, mentre il Galaxy S22+ potrà essere nero, rosso o bianco. Tuttavia, pare che vi saranno delle colorazioni extra esclusive dello store online Samsung: tra queste, probabilmente, vi sarà il rosso scuro, mentre forse anche la scocca verde sarà riservata all'ecommerce del colosso coreano.

In attesa della presentazione dei nuovi smartphone, il leak ha confermato buona parte della loro scheda tecnica, che prevede un display da 6" nel modello base e uno da 6.7" per l'S22+. Il processore di Samsung Galaxy S22 sarà un Exynos 2200 dotato di una GPU AMD, mentre alcune varianti, tra cui quelle messe in commercio in Europa, avranno un SoC Snapdragon 898. Sia il Galaxy S22 che l'S22+ avranno una fotocamera da 50 MP. La batteria si attesterà sui 3.700 mAh per l'S22 e sui 4.500 mAh per l'S22+: in entrambi i casi è confermato il supporto al fast charging fino a 45 W.