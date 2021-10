Galaxy S22: spunta online un render, sarà questo il design dello smartphone?

Samsung sta preparando il lancio del Galaxy S22, che secondo i rumor potrebbe avvenire tra gennaio e febbraio 2022, ma i leak sul dispositivo sono incessanti ormai da settimane. In particolare, le ultime indiscrezioni mostrano il design del Samsung Galaxy S22 Ultra, il telefono che raccoglierà l'eredità dei Galaxy Note.

La linea S22 sarà infatti composta da tre dispositivi, ovvero il Galaxy S22, l'S22+ e l'S22 Ultra, quest'ultimo con un design molto diverso dai primi due e con alcune feature inedite riprese dalla linea Galaxy Note, che Samsung ha ufficialmente messo fuori produzione. Dopo che negli scorsi giorni sono trapelati online i render di Galaxy S22 e S22+, è ora la volta del design dell'S22 Ultra, che è stato leakato online dal noto portale LetsGoDigital.

Alcune indiscrezioni precedenti avevano riportato che il Galaxy S22 Ultra avrà una fotocamera a P, ma secondo le informazioni pervenute a LetsGoDigital il device sarà dotato di cinque fotocamere separate, tutte poste sul retro del dispositivo in due "file" verticali, una con tre lenti e una con due più il flash.

I render mostrano anche la nuova S Pen di cui sarà dotato il dispositivo, confermando il nome di Samsung Galaxy S22 Ultra e smontando dei precedenti rumor secondo cui il dispositivo sarebbe stato commercializzato come Samsung Galaxy Note S22 Ultra.



Infine, per aggiungere altra carne al fuoco, il noto tipster Ice Universe ha commentato i render stabilendo che il peso dello smartphone sarà di 228 grammi, pari all'S21 Ultra, e che esso sarà disponibile in nero, bianco e rosso scuro.