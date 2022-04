Galaxy S22, vendite da urlo: i ricavi di Samsung aumentano del 51% rispetto al 2021

Nonostante il prezzo di Samsung Galaxy S22 sia stato dimezzato in diversi mercati strategici come quello coreano in risposta alle polemiche per il limitatore di performance, pare che gli smartphone della serie S22 abbiano generato incassi colossali per Samsung, garantendo un trimestre-record per l'azienda a inizio 2022.

È questo quanto emerge dai risultati finanziari di Samsung per il primo trimestre dell'anno in corso, che sarebbe stato un incredibile successo grazie quasi esclusivamente ai Galaxy S22, lanciati in tutto il mondo a inizio febbraio. Nello specifico, l'azienda di Suwon ha fatto registrare ricavi lordi per 77,78 triliardi di Won Coreani, pari alla cifra di 58,09 miliardi di Euro.

Tolte le spese, gli introiti di Samsung sono stati pari a 14,2 triliardi di Won Coreani, o 10,56 miliardi di Euro: si tratta di un dato estremamente positivo per l'azienda coreana, poiché è pari al 51% in più dei guadagni fatti registrare nello stesso trimestre dello scorso anno. Ciò significa anche che i Galaxy S22 stanno avendo un successo decisamente più solido dei Galaxy S21, al netto delle controversie sul limitatore di performance di Samsung, che però potrebbero colpire le vendite dello smartphone solo a partire dal prossimo trimestre.

Accanto al mercato smartphone, comunque, il settore in cui il colosso coreano ha fatto i guadagni maggiori è stato quello delle memorie RAM, degli SSD e degli Hard Disk, che hanno garantito enormi guadagni grazie anche agli elevati prezzi di vendita di ogni tipo di memoria in commercio. Inoltre, anche la domanda di componenti e chip per PC è rimasta solida nel primo trimestre del 2022.

In campo mobile, il dato estremamente positivo sarebbe in realtà stato leggermente intaccato dalle condizioni geopolitiche globali, che hanno spinto l'azienda di Suwon ad arretrare dal mercato russo e che hanno ridotto la propensione agli acquisti non necessari di molti potenziali clienti. Tuttavia, pare proprio che l'introduzione del 5G si stia rivelando un motivo sufficiente per convincere gli utenti al salto verso i telefoni di nuova generazione: tra questi, il Samsung Galaxy S22 Ultra ha fatto registrare risultati commerciali ottimi, nonostante il suo prezzo molto elevato.