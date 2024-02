Su Galaxy S23 è in arrivo una delle migliori funzionalità di Galaxy AI vista su S24

A poche ore dalle news che vogliono Galaxy AI in arrivo su Galaxy Buds, arriva un’ottima notizia anche per i possessori dei Galaxy S23 dello scorso anno. In un post pubblicato sulla community ufficiale di Samsung, un moderatore ha annunciato l’arrivo su S23 di una funzionalità basata sull’IA vista sugli smartphone 2024.

Si tratta del sistema Instant Slow-Mo, che come noto utilizzando l’intelligenza artificiale consente agli utenti di trasformare qualsiasi video in slow motion, attraverso una pressione prolungata. Nel post pubblicato sul forum Samsung, il moderatore ha spiegato che tale sistema utilizza la NPU e GPU per generare i fotogrammi intermedi mancanti in un video per creare l’effetto rallentatore.

Oltre alla serie Galaxy S23, ed ovviamente la Galaxy S24 Series, l’aggiornamento software che introdurrà questa feature è in arrivo anche su Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9.

Almeno al momento non è stata diffusa alcuna finestra temporale in merito alla possibile finestra di lancio di questo aggiornamento. Probabilmente, però, sarà incluso nell’update che porterà anche sui dispositivi più vecchi la suite di funzioni Galaxy AI. Alcune voci emerse nelle scorse settimane parlavano di marzo 2024 come possibile mese del debutto di One UI 6.1 su Galaxy S23.