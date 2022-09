Galaxy S23 dirà addio agli Exynos? Non proprio, in alcuni mercati li manterrà

Qualche mese fa sul web è emersa la notizia secondo cui Samsung abbandonerà i processori Exynos con il Galaxy S23 a favore dei chipset Qualcomm. Ebbene, alcuni rapporti trapelati quest’oggi non vanno totalmente verso questa direzione e suggeriscono che in alcuni mercati potrebbero essere confermati i chipset proprietari.

Nella fattispecie, un rumor ripreso anche dal blog SamMobile spiega che il Galaxy S23 potrebbe adottare il SoC Exynos 2300 in alcuni mercati, ma il 70% dei nuovi smartphone della società coreana spediti a livello mondiale saranno alimentati dal chipset Qualcomm. Con il Galaxy S24, invece, la percentuale degli Exynos potrebbe diminuire ulteriormente.

Non è chiaro in quali nazioni saranno lanciati i Galaxy S23 con i chipset Exynos ed in quali quelli con la controparte Qualcomm, ma probabilmente ne sapremo di più solo dopo la presentazione ufficiale.

Per quanto riguarda l’Exynos 2300, potrebbe utilizzare i nuovi core CPU di ARM, progettati per i dispositivi Android 2023, inclusi i Cortex-X3, Cortex-A715 e core Cortex-A510 aggiornati.

Alcune indiscrezioni trapelate nelle passate ore hanno suggerito che il Galaxy S23 potrebbe avere un design identico all’S22, ma i bordi dovrebbero essere un pò più spessi. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rapporti di questo tipo, in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.