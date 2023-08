Galaxy S23 FE, auto-leak di Samsung: la pagina prodotto compare sul sito ufficiale

Ormai non ci sono più dubbi: il Samsung Galaxy S23 FE è in arrivo, con una release che potrebbe forse avvenire già nel mese di settembre. A confermare l'esistenza dello smartphone è questa volta la divisione kazaka del colosso coreano, che ha caricato la scheda prodotto del Galaxy S23 FE sul suo portale web.

La pagina, ovviamente, è già stata rimossa dal sito web di Samsung Kazakistan, ma è rimasta online per il tempo sufficiente da permettere ai colleghi di GSMArena di effettuarne uno screenshot, che trovate riportato in calce. Il dispositivo mostrato dalla pagina è il Samsung SM-S711B/DS, ovvero il Galaxy S23 FE: il model number del device è infatti lo stesso già apparso in numerosi leak sul Galaxy S23 FE degli scorsi mesi.

Per il momento, sappiamo che lo smartphone sarà lanciato in due versioni, a seconda del mercato di riferimento: queste ultime saranno rispettivamente dotate di SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm o di chipset Exynos 2200 di Samsung. In Europa, in particolare, dovrebbe arrivare la variante Exynos del telefono. Insieme ai due chip dovremmo avere 6 GB di RAM e uno storage a partire da 128 GB.

Lo schermo di Samsung Galaxy S23 FE sarà un display AMOLED da 6,40" con refresh rate a 120 Hz, mentre la sua batteria sarà da 4.500 mAh e supporterà la ricarica rapida a 25 W. Lato fotocamere, invece, avremo una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 MP. Completano la scheda tecnica una selfie-camera da 10 MP e il supporto ad Android 13 e OneUI 5.1 out-of-the-box.

Un'altra interessante indiscrezione, questa volta riportata da GSMArena, vuole però che Samsung stia per lanciare - forse in sordina - delle revisioni dell'intera lineup Galaxy S23, almeno in alcuni mercati. Queste ultime non sarebbero dotate di un chipset Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, che pure è stato sviluppato da Samsung in collaborazione con Qualcomm, ma di un SoC Exynos 2400, che finora è sempre stato legato alla lineup Galaxy S24.

Secondo il portale coreano, i test dell'Exynos 2400 starebbero andando bene e la produzione sarebbe molto più avanti del previsto: ciò avrebbe infine spinto il colosso coreano a "tastare il terreno" per il suo nuovo SoC su alcuni mercati strategici, come quello sudcoreano e quello europeo. A questo punto, però, è lecito chiedersi se anche il Galaxy S23 FE non avrà un Exynos 2400, al posto del "vecchio" Exynos 2200, che difficilmente riuscirebbe a stare al passo con uno Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm.