Il Galaxy S23 FE non vedrà la luce: Samsung lancerà solo l'S22 FE

A Natale è spuntato nuovamente il Samsung Galaxy S22 FE, ma a quanto pare potrebbe trattarsi di un ritorno una tantum. Un nuovo rapporto emerso in rete infatti riferisce che Samsung non avrebbe alcuna intenzione di lanciare un Galaxy S23 FE e l’S22 FE potrebbe essere l’ultimo della serie.

A lanciare l’indiscrezione è stato il leaker Dohyum Kim su Twitter, a cui ha fatto eco OreXda, che ha confermato le indicazioni: l’S23 FE è morto e non vedrà la luce.

Una scelta di questo tipo sarebbe perfettamente in linea con il riscontro che hanno ottenuto i dispositivi della linea Fan Edition di Samsung, che non è mai stata particolarmente apprezzata in quanto etichettata anche come mal pensata, nella forma in cui è stata conosciuta. Il produttore dal suo canto non ha fornito alcuna motivazione precisa in merito alla scelta di cancellare i dispositivi, ed è improbabile che riconosca eventuali errori.

Resta da capire però quale sarà il futuro dell’S22 FE: in molti continuano a ritenere che alla fine vedrà la luce, diventando l’ultimo modello FE della storia, salvo clamorosi colpi di scena futuri.

Per quanto riguarda gli altri device, negli scorsi giorni sono emersi nuovi leak sulle prestazioni del Samsung Galaxy S23, per cui sono attesi incrementi delle prestazioni importanti.