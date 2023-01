In attesa di Galaxy S23, il Galaxy S22 Ultra è in offerta su Amazon

Mentre siamo in attesa dei nuovi Samsung Galaxy S23, Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante sul Samsung Galaxy S22 Ultra nella versione con 512 gigabyte di memoria.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 512GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Burgundy 2022 [Versione Italiana]: 1.199,99 Euro (1.489 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in dodici rate mensili da 100 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per domani 12 Gennaio 2023 per coloro che ordinano in giornata odierna.

Nella confezione è presente anche il caricabatterie da muro, e lo smartphone in questione è dotato di una memoria interna da 512 gigabyte. Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso dispositivo su Amazon.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Come sempre precisiamo che il prezzo indicato nella notizia si riferisce al momento in cui è stata scritta, ed a seconda della disponibilità la situazione potrebbe cambiare.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per due anni, anche da furto e smarrimento oltre che per danni accidentali.