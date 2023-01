Galaxy S23 impara dagli errori degli S22: Samsung ha rivisto il sistema di raffreddamento

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S23 non avrà una versione da 128 GB di storage interno, ma partirà da una memoria base di 256 GB, arriva ora una conferma molto attesa dai fan del colosso coreano. Pare infatti che Samsung abbia migliorato il raffreddamento dei Galaxy S23, evitando così i problemi di surriscaldamento dei predecessori.

Per chi non lo sapesse, infatti, i Samsung Galaxy S22 erano stati al centro di un piccolo scandalo, con ripercussioni piuttosto importanti sulle vendite del device soprattutto in Corea del Sud, relativo alla presenza di un limitatore software di prestazioni per la CPU del chip Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm, che in alcune occasioni avrebbe raggiunto temperature troppo elevate, causando il thermal throttling dello smartphone.

Lo scorso anno, la notizia aveva causato non poche frizioni tra Qualcomm e Samsung, lasciando pensare che quest'ultima avrebbe optato in futuro per dei SoC proprietari, utilizzando cioè solo i chipset della linea Exynos. Negli ultimi mesi, però, non solo Samsung ha deciso di collaborare in esclusiva con Qualcomm per i chipset dei suoi nuovi top di gamma, ma ha anche realizzato una versione overclockata speciale dello Snapdragon 8 Gen2 per i suoi smartphone.

Quest'ultima novità, in particolare, ha fatto temere a molti utenti che anche i Galaxy S23 potessero soffrire di surriscaldamento. Fortunatamente, un leak riportato dall'utente Ahmed Qwaider su Twitter spiega che Samsung avrebbe invece risolto il problema di thermal throttling dei Galaxy S22 implementando un sistema di raffreddamento molto più avanzato sui top di gamma di nuova generazione. Nello specifico, pare che il sistema di raffreddamento del Galaxy S23 "base" sarà 1,6 volte migliore di quello del Galaxy S22, mentre quello di Galaxy S23+ sarà 2,8 volte migliore di S22+. Infine, il raffreddamento del Galaxy S23 Ultra sarà 2,3 volte più efficiente di quello del Galaxy S22 Ultra.

Sempre nello scorse ore, infine, Qwaider ha svelato i colori di lancio di Samsung Galaxy S23 e S23+, che saranno lanciati nelle tinte Phantom Black, Green, Lavender e Cream: niente variante bianca, dunque, che sembra non verrà offerta neanche per Galaxy S23 Ultra, le cui colorazioni restano per ora un mistero.