Tutti i Galaxy S23 includono una camera di raffreddamento a vapore: c'è la conferma

Nelle settimane precedenti alla presentazione ufficiale dei Galaxy S23 si è a lungo parlato dell’integrazione di una camera di raffreddamento a vapore per mantenere sotto controllo le temperatura. In molti avevano ipotizzato un utilizzo solo sul modello Ultra, ma a quanto pare non è così.

Sleepy Kuma su Twitter ha potuto verificare come la camera di vapore sia presente non solo sul top di gamma, ma anche sui Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus, che quindi potranno beneficiare di una dissipazione del calore più efficace.

Questa soluzione ha consentito a Samsung di ridurre anche lo spessore dei suoi dispositivi e di offrire un sistema di raffreddamento avanzato che fa tenere sotto controllo le temperature anche del nuovo Snapdragon 8 Gen 2 Made for Galaxy, che offre una velocità di clock di CPU e GPU più elevata rispetto al modello tradizionale. È questa probabilmente una delle ragioni che ha portato Samsung a portare la camera di vapore su tutti e tre i modelli, dal momento che l’avvio di app più esose si traduce in un consumo maggiore di energia ed un ovvio aumento delle temperature.

Si tratta di una soluzione costosa, che è utilizzata dai produttori di laptop sui modelli top di gamma, ma che Samsung ha voluto mettere a disposizione di tutti coloro che sceglieranno i Galaxy S23.