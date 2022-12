Galaxy S23 in ritardo: Samsung non riesce a decidere il prezzo 'giusto'

Fino a pochi giorni fa, era convinzione comune degli esperti di settore che i Samsung Galaxy S23 fossero in anticipo e sarebbero addirittura stati lanciati a gennaio anziché a febbraio. Oggi, invece, arriva un rumor di segno opposto: i Galaxy S23 sono in ritardo, e non arriveranno prima di fine febbraio.

L'indiscrezione arriva dall'insider TheGalox_, generalmente considerato affidabile. Stando ad un tweet del profilo, il ritardo dei Galaxy S23 non sarebbe dovuto a problemi hardware o software, ma semplicemente al fatto che Samsung non sia ancora riuscita a decidere un prezzo finale per i tre dispositivi. Sì, avete capito bene: i Galaxy S23 sono pronti, ma Samsung non sa quanto dovrebbero costare.

Ovviamente, il prezzo è una componente fondamentale del successo di uno smartphone, specie in caso di dispositivi di fascia alta come i Galaxy S23. Visto che Apple ha aumentato i prezzi di iPhone 14, Samsung potrebbe decidere di fare lo stesso, e per questo si starebbe prendendo più tempo per delle analisi di mercato e dei principali competitor del settore Android, per capire se una mossa del genere possa essere sopportata dal pubblico.

C'è anche la possibilità che il colosso coreano stia valutando l'opportunità di un rincaro in relazione alle condizioni macroeconomiche globali, verificando l'aumento dell'inflazione e l'andamento della domanda e dell'offerta prima di decidere se mantenere stabile il prezzo dei Galaxy S23 (cioè in linea con quello della linea S22) o se aumentarlo leggermente. Probabilmente, in termini pratici, ciò significa che la compagnia coreana desidera vedere come andranno le vendite natalizie di iPhone 14 prima di prendere una decisione definitiva.

In ogni caso, l'incertezza del colosso di Suwon potrebbe far slittare la data di uscita dei suoi nuovi top di gamma. Secondo TheGalox, gli S23 dovevano essere lanciati nella prima settimana di febbraio 2023 ed essere messi in commercio il 17 febbraio, 8 giorni prima degli S22 lo scorso anno. A questo punto, la possibilità che i Galaxy S23 arrivino persino più tardi dei predecessori si fa sempre più concreta.