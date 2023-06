Galaxy S23 e S23+, Samsung riconosce il problema che causa foto sfocate: fix in arrivo

Nonostante i miglioramenti alla fotocamera di Galaxy S23, Samsung ha riconosciuto (dopo quattro mesi) il problema che provoca una strana sfocatura in alcune fotografie ravvicinate scattate dagli utenti con i nuovi smartphone top di gamma 2023.

Con un post pubblicato sul sito web della community polacca, la società ha affermato che presto pubblicherà un aggiornamento che affronterà il problema riscontrato su Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus.

“Durante i test della fotocamera di S23 o S23 Plus, potresti essere stato sorpreso dal fatto che quando scatti una foto ravvicinata, l’area intorno al soggetto appare un po’ sfocata. Questo perché la fotocamera grandangolare posteriore su S23 e S23 Plus ha un’apertura luminosa, che aiuta quando si scattano foto al buio. Tuttavia, significa anche che una messa a fuoco selettiva più evidente può rendere lo sfondo delle foto un po’ sfocato” si legge nel post che evidenzia come la problematica non sia di natura hardware ma software, e verrà affrontata con uno dei prossimi fix.

Nel frattempo però sono state pubblicate due soluzioni momentanee in attesa dell’arrivo dell’aggiornamento:

Provare a scattare le foto un pò più da lontano: se il soggetto è a circa 30cm di distanza, viene consigliato di allontanarsi;

Provare a scattare una foto tenendo il telefono in verticale in quanto se si tiene il telefono in orizzontale o in diagonale lo sfondo potrebbe apparire sfocato.

Nel comunicato Samsung non spiega quando sarà disponibile la patch, ed ovviamente vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.