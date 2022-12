Galaxy S23, Samsung risparmia sui modelli base: alcune novità in arrivo solo sull'Ultra

Sono passate poche ore dalla pubblicazione della presunta scheda tecnica integrale di Samsung Galaxy S23 Ultra e dal web emerge un altro rumor. A pubblicarlo il leaker OreXda, secondo cui il modello top di gamma 2023 di Samsung potrebbe essere l’unico a sfoggiare un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Anche il Samsung Galaxy S22 Ultra dello scorso anno integra una camera di vapore ed evidentemente il produttore intende riprendere la stessa strategia anche con l’S23 Ultra. Nel rapporto OreXda non spiega però che tipo di miglioramenti avrebbe apportato a livello di efficienza termica: non è chiaro se aumenterà la superficie o lo spessore del dissipatore per favorire la dissipazione del calore, ma visto che mancano ormai poche settimane al lancio nel corso dei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli in merito.

Per quanto riguarda gli altri due modelli della serie, Samsung dovrebbe ridurre i costi di produzione, in particolare con il Galaxy S23 che si andrà a configurare come soluzione base mentre il modello Plus sarà la variante di mezzo con soluzione di raffreddamento heatpipe. Resta da capire come sarà gestito il calore sul modello base.

Appare però quanto mai chiaro che Samsung abbia intenzione di riprendere a grandi linee quanto fatto da Apple con iPhone 14: il modello Ultra sarà l’unico top di gamma, mentre gli altri due faranno da contorno all’offerta di smartphone.