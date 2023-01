Galaxy S23, tantissime novità con la One UI 5.1: ecco la lista completa!

La possibilità che in campo smartphone Samsung Galaxy S23 sia il primo con One UI 5.1 è più che concreta. In attesa del Galaxy Unpacked del 1 febbraio 2023, tuttavia, alcune funzionalità del nuovo software Samsung potrebbero essere già state svelate.

Tanto per cominciare, è probabile che la nuova build si concentrerà molto sul gaming, come suggerisce l'ultimo aggiornamento al Game Launcher che guarda alla One UI 5.1, ma c'è molto di più.

Nelle ultime ore, infatti, in rete è apparso quello che sembrerebbe essere il changelog integrale della nuova versione dell'UI di Samsung per Android, con numerose novità in termini di feature esclusive.

Molte si concentreranno sulle spiccate attitudini da cameraphone dei flagship Samsung, tra cui l'accesso rapido alla modalità Expert RAW, la regolazione dello skin tone più semplice e una nuova galleria di foto e video condivisi con la famiglia.

Inoltre, ci dovrebbe essere un nuovo sistema di rimozione automatica delle ombre e dei riflessi dalle foto, così come un motore di ricerca in galleria ancora più performante.

In termini di interfaccia, si rinnovano i widget per meteo e batteria e sarà possibile personalizzare lo sfondo sulla base delle modalità d'utilizzo dello smartphone. Migliorati anche il multitasking DeX, il browser integrato e arriva anche la condivisione delle note dall'app ufficiale Samsung, ma è possibile che il grosso verrà svelato nel corso dell'evento. A tal proposito, ricordiamo che seguiremo il Galaxy Unpacked con Vodafone Italia proprio come lo scorso anno: appuntamento al 1 febbraio 2023!