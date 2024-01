Galaxy S24 Ultra, l'autonomia della batteria messa a confronto con iPhone 15 Pro Max

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è stato presentato meno di una settimana fa ed in attesa che gli utenti ci possano mettere le mani su, iniziano ad emergere i primi test ed i relativi risultati. Lo smartphone è dotato della stessa batteria da 5000 mAh del Galaxy S23 Ultra, ma nelle ultime ore l’autonomia è stata messa a confronto con iPhone 15 Pro Max.

A pubblicare il test Tom’s Guide che ha utilizzato il top di gamma 2024 di Samsung per navigare sul web con il 5G ad una luminosità di 150 nits.

Ovviamente, nel test il dispositivo è stato messo a confronto anche con altri dispositivi, ed i risultati sono stati i seguenti:

Galaxy S24 Ultra (5000 mAh): 16:45 ore di autonomia

ASUS ROG Phone 8 (5500 mAh): 18:48 ore

Google Pixel 8 Pro (5050 mAh): 10:03 ore

iPhone 15 Pro: (3274 mAh): 10:53 ore

iPhone 15 Pro Max (4422 mAh): 14:02 ore

Samsung Galaxy S23 Ultra (5000 mAh): 12:22 ore (con refresh rate adattivo) / 13:09 ore (60Hz)

Sostanzialmente, quindi, il Galaxy S24 Ultra riesce a fornire oltre 2 ore in più di autonomia rispetto ad iPhone 15 Pro Max di Apple, un dato legato non solo alla batteria più capiente ma evidentemente anche alle ottimizzazioni apportate lato software ed hardware dagli ingegneri. Anche rispetto al suo diretto predecessore il boost è importante: si parla dalle 4 alle 3 ore in più.

Nella giornata di ieri intanto sono emersi anche i primi confronti tra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 sul Galaxy S24.