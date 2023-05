Galaxy S23 Ultra: Samsung annuncia la nuova Limited Edition, ma c'è una brutta notizia

L'annuncio ufficiale dei Samsung Galaxy S23 risale ai primi giorni di febbraio, mentre le loro vendite sono iniziate attorno alla metà dello stesso mese. Ciò non significa però che il ciclo vitale dei top di gamma di Samsung sia finito: al contrario, il colosso coreano ha appena messo in vendita un'edizione speciale di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il cofanetto è uno di quelli che faranno venire l'acquolina a tutti i fan di Samsung, perché comprende un Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB in colorazione Phantom Black, un Samsung Galaxy Watch 5 Blue Sapphire con cassa da 44 millimetri (nella variante senza connettività LTE) e un caricatore wireless doppio da 15 W, perfetto per la ricarica di entrambi i device al contempo.

Un pacchetto veramente interessane anche per via del suo MSRP, che garantisce uno sconto di circa 350 Euro sul prezzo dei tre device acquistati separatamente. Tutto troppo bello per essere vero, e infatti c'è una brutta notizia: la Limited Edition del Galaxy S23 Ultra, di cui trovate una fotografia in calce, è disponibile solo fino al 31 maggio e, soprattutto, solo in Vietnam. Nulla da fare, almeno per ora, per gli appassionati europei dei dispositivi del colosso di Suwon.

In termini di prezzo, la Limited Edition ha un costo di 31.990.000 Dong Vietnamiti, ovvero circa 1.250 Euro. Acquistando separatamente i tre device che la compongono, invece, andreste a spendere circa 41.130.000 Dong, ovvero 1.600 Euro. Quello del pacchetto completo, insomma, è un risparmio non certo da poco. Se vivete in Vietnam o conoscete qualcuno che possa farsi carico dell'acquisto per voi, il Galaxy S23 "speciale" può essere comprato da Shopee o dal sito web ufficiale di Samsung Vietnam.

Non è però finita qui: l'acquisto potrà essere anche rateizzato a tasso zero e, soprattutto, il vostro device vi garantirà l'accesso ad una serie di esclusive lounge negli aeroporti di tutto il mondo. Mica male per un bundle a prezzo scontato! Se volete saperne di più sul top di gamma di Samsung, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra.