Galaxy S23 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: la GPU dello smartphone Samsung è più potente?

Con l’arrivo nei negozi dei nuovi iPhone 15 Pro Max, iniziano ad emergere i primi dati “reali” sulla potenza dello smartphone top di gamma 2023 della società di Cupertino. In particolare, diversi test pubblicati su YouTube nelle ultime ore si sono soffermati sulla potenza bruta della GPU.

Sebbene la linea iPhone 15 Pro abbia il primo chip per smartphone da 3nm al mondo, infatti, sembra che lo Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy da 4nm dell’S23 Ultra giri meglio soprattutto in termini di gestione dei carichi della GPU.

Come si può vedere dai grafici presenti in calce, e nel video presente in apertura, nel test grafico 3DMark Wildlife Extreme, che testa i dispositivi per le performance della GPU, il Galaxy S23 Ultra ha fatto registrare prestazioni molto migliori dell’iPhone 15 Pro Max con un punteggio di 3.886 punti nella prima manche che scende a 2.794 punti nella ventesima. L’iPhone 15 Pro Max in confronto parte da 3.608 punti e scende a 2.843 punti nella seconda, con un importante calo delle prestazioni nel giro di pochi minuti. Al 20esimo giro, la GPU dell’iPhone 15 Pro Max invece scende a 2.681 punti.

Analizzando i dati, si può vedere che le prestazioni della GPU del Galaxy S23 Ultra sono diminuite del 28% dopo 20 test, mentre quelle dell’iPhone 15 Pro Max del 22% dopo un solo test.

