I Galaxy S23 vendono molto meglio degli S22: il modello preferito è l'S23 Ultra

La serie Galaxy S23 di Samsung sembra vendere molto meglio rispetto agli S22 dello scorso anno. Secondo quanto riportato da GSMArena, la società coreana avrebbe confermato in concomitanza con il lancio giapponese di Galaxy S23, che i tre modelli starebbero registrando un riscontro molto positivo.

Nello specifico, in America Latina le vendite sono 1,7 volte superiori a quelle del Galaxy S22, mentre in Europa e Medio Oriente si parla dell’1,5x in più.

In Corea del Sud, invece, la serie avrebbe superato il milione di unità in un lasso di tempo simile a quanto fatto dai Galaxy S22, e Samsung ha già messo in campo una serie di iniziative per celebrare tale traguardo.

Samsung ha annunciato che l’ammiraglia della serie, il Galaxy S23 Ultra, rappresenta il 60% delle vendite totali con il Galaxy S23 e S23+ che contribuiscono ciascuno al 20%. Dati reali specifici ovviamente non ne sono stati diffusi e vedremo se saranno disponibili ulteriori dettagli in occasione della prossima trimestrale.

