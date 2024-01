Il Galaxy S24 avrà le custodie personalizzabili come Z Flip5: come funzioneranno?

Nella giornata di ieri, Samsung ha confermato che la serie Galaxy S24 sarà presentata il 17 Gennaio nel corso del primo Unpacked dell’anno. Con l’avvicinarsi all’evento, continuano ad emergere indiscrezioni sulle caratteristiche e novità che saranno presenti nella scheda tecnica e sui suoi accessori.

Secondo quanto riportato da Wccftech Samsung dovrebbe svelare anche alcune custodie personalizzabili per il Galaxy S24, simili a quelle viste sul Galaxy Z Flip5 presentato la scorsa estate.

L’indiscrezione arriva direttamente dal rivenditore britannico Mobile Fun, il quale ha pubblicato la lista completa degli accessori che dovrebbero approdare nei negozi insieme agli smartphone. Tra questi figura la custodia Suit che ha debuttato sul Z Flip5 lo scorso anno e che supporta delle card interattive scambiabili. In questo modo è di fatto possibile modificare l’aspetto della custodia ogni qualvolta si avvicina una di queste card, che vengono rilevate tramite il chip NFC che modifica anche le animazioni ed i colori dell’interfaccia utente sullo smartphone.

Samsung ha stretto partnership con vari brand per offrire personalizzazioni in grado di soddisfare la più ampia platea di utenti. Non è chiaro se qualche customizzazione sarà già mostrata in occasione dell’Unpacked oppure se bisognerà aspettare l’arrivo nei negozi degli smartphone. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno novità.