Galaxy S24, design senza segreti: Samsung abbandona gli schermi curvi

Neanche il tempo di vedere i modelli dummy dei Samsung Galaxy S24, che già arrivano nuove conferme sui top di gamma del colosso di Suwon. Nello specifico, a finire sotto i riflettori sono ora gli schermi protettivi di Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, che ci svelano come saranno i display de tre smartphone.

A pubblicare l'immagine dei tre screen protector è il noto leaker cinese Ice Universe, che su X ha postato una foto comparativa dei display dei flagship coreani. Dalla foto possiamo vedere che il form factor dei Samsung Galaxy S24 resterà essenzialmente invariato rispetto a quello dei Galaxy S23, con i modelli base e Plus dotati di bordi arrotondati e il modello Ultra decisamente più squadrato.

In parallelo, gli schermi protettivi svelano che i Galaxy S24 avranno dei display piatti su tutta la gamma, abbandonando invece i pannelli leggermente ricurvi ai lati che per anni hanno contraddistinto i modelli Ultra. Il design piatto di Samsung Galaxy S24 Ultra era già stato anticipato mesi fa dallo stesso Ice Universe, che però aveva anche spiegato che quest'ultimo avrebbe reso lo smartphone poco ergonomico da maneggiare.

Infine, sembra che i bordi dei tre Samsung Galaxy S24 saranno pressoché identici, almeno in termini di spessore, a quelli dei predecessori: non si tratterà dunque di cornici particolarmente vistose, anche se in molti si aspettavano una loro ulteriore miniaturizzazione nei device in arrivo all'inizio del 2024.

Purtroppo, le immagini non ci dicono altro su Galaxy S24. Fortunatamente, ci abbiamo pensato noi di Everyeye a raccogliere tutto ciò che sappiamo su Samsung Galaxy S24 in un approfondimento dedicato. Vi ricordiamo infine che i tre top di gamma di Samsung dovrebbero arrivare nel mese di gennaio 2024: ormai, insomma, il loro lancio è vicino!