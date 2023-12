Galaxy S24, fotocamere identiche agli S23? Samsung si concentrerà su software e IA

La roadmap per le fotocamere di Samsung Galaxy S24, S25 e S26 Ultra è comparsa in rete meno di 24 ore fa. Oggi, però, torniamo a parlare degli smartphone top di gamma del colosso di Suwon, dal momento che due nuovi leak hanno fatto luce sulle fotocamere di Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Purtroppo, però, non tutte le novità saranno gradite ai fan.

Partiamo proprio dal tasto dolente: la fotocamera principale di Samsung Galaxy S24 e S24+ non riceverà alcun miglioramento rispetto a quella già implementata su Samsung Galaxy S23, S23+ e Z Fold 5. Non solo: persino su Samsung Galaxy S25 e S25+ non vedremo dei miglioramenti sostanziali in termini di fotocamera principale. I leak sui Samsung Galaxy S24 degli ultimi mesi avevano già lasciato trapelare che i due modelli base della lineup in arrivo il prossimo anno non avrebbero stravolto le già ottime fotocamere dei Galaxy S23, ma il fatto che esse rimarranno invariate anche su Galaxy S25 arriva quasi come un fulmine a ciel sereno.

In ogni caso, sembra proprio che i Galaxy S24 avranno un sensore ISOCELL GN3 di Samsung, con risoluzione da 50 MP, dimensione pari a 1/1.56" e pixel da 1,0 µm. L'ISOCELL GN3, lanciato proprio con Samsung Galaxy S23 e S23+, è in realtà una versione leggermente modificata dell'ISOCELL GN5 presente sotto la scocca di Samsung Galaxy S22, le cui specifiche sono pressoché identiche a quelle dell'obiettivo di scorsa generazione.

In ogni caso, è comunque possibile che Samsung migliori le lenti e l'ottica dell'obiettivo, pur senza concentrarsi sul sensore sottostante, oppure che si concentri sugli applicativi IA di Samsung Galaxy S24 o, ancora, su un ISP e degli algoritmi migliorati, che potrebbero così incrementare nettamente la qualità di scatto a parità di hardware.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, il leaker Ice Universe ha svelato che lo smartphone monterà un sensore ISOCELL HP2SX da 200 MP, una piccola revisione dell'ISOCELL HP2 di Samsung Galaxy S23 Ultra. Anche in questo caso, secondo Ice Universe, il colosso coreano si concentrerà sul software, con un'ottimizzazione dell'IA, che sarà capace di identificare dodici tipologie diverse di oggetti e di modificare le condizioni di scatto a seconda del soggetto inquadrato.

Come se ciò non bastasse, Samsung Galaxy S24 Ultra sfrutterà l'IA per migliorare gli scatti in modalità notturna e per proporre una nuova modalità fotografica, che dovrebbe sfruttare tutti i 200 MP del sensore ISOCELL HP2SX, ottenendo così dei risultati di qualità impareggiabile per ogni altro device sul mercato.