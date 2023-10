Galaxy S24, la GPU del chip Exynos 2400 delude: Samsung abbandonerà AMD?

Dopo aver visto i primi benchmark di Samsung Galaxy S24, un'altra indiscrezione sui nuovi top di gamma coreani si fa strada online. Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate le specifiche e le prestazioni della GPU del chip Exynos 2400, che si troverà sotto la scocca di diversi modelli di Samsung Galaxy S24.

Stando a quanto riporta GSMArena, citando un tipster su Twitter, il chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 avrà una GPU XClipse 940 co-sviluppata con AMD. Quest'ultima dovrebbe avere una potenza leggermente inferiore rispetto alla GPU Adren 740 utilizzata da Qualcomm per il suo Snapdragon 8 Gen2.

A conti fatti, ciò significa che la GPU delle varianti Exynos di Samsung Galaxy S24 potrebbe essere surclassata da quello dello Snapdragon 8 Gen3, che verrà comunque usato da Samsung per alcune versioni dei suoi prossimi top di gamma. In altre parole, è possibile che i prossimi smartphone flagship sudcoreani abbiamo delle performance molto diverse tra un modello e l'altro, a seconda della regione di riferimento.

Ovviamente, però, i dati vanno presi con le pinze. In particolare, l'Exynos 2400 e i Samsung Galaxy S24 non sono ancora stati rilasciati al pubblico, perciò le loro performance effettive al lancio potrebbero essere ben più alte di quanto previsto dai benchmark leakati nelle scorse ore, vuoi per un supporto software migliorato o per un incremento di performance ottenuto in extremis dagli ingegneri di Samsung.

In ogni caso, sembra che un pizzico di verità nei dati leakati ci sia: GizmoChina, infatti, riporta che Samsung sarebbe scontenta della GPU XClipse 940 del suo prossimo smartphone, e che per questo starebbe pensando di dare il benservito ad AMD a partire dal prossimo anno.



In altre parole, il colosso di Suwon potrebbe decidere di sviluppare "in casa" le grafiche dei suoi prossimi smartphone, senza appoggiarsi ad alcun partner esterno. La mossa, inoltre, rientrerebbe anche in un più ampio piano di riduzione della dipendenza da aziende terze parti per la produzione degli smartphone Samsung.