Galaxy S24, lancio anticipato per i nuovi top di gamma? I primi indizi

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate al keynote di presentazione dei nuovi iPhone 15, anche i rumor sulla serie flagship Samsung Galaxy S24 continuano a tenere banco tra gli appassionati. Stavolta, la novità riguarderebbe la data di presentazione.

Ci sarebbero molti indizi su un possibile lancio anticipato per gli smartphone di prossima generazione di Samsung, non ultimo l'inizio della fase di produzione di massa, anticipata di circa un mese rispetto agli S23. Il colosso sudcoreano avrebbe pianificato l'inizio di questa fase per novembre 2023, mentre lo scorso anno si attese fino a dicembre inoltrato. Questo dovrebbe portare ad anticipare a cascata un po' tutta la tabella di marcia, inclusi la data di lancio e l'approdo definitivo sugli scaffali, non più a febbraio 2024 bensì un mese prima, più o meno.

Le ragioni, tuttavia, potrebbero essere molteplici e non solo legate a una volontà di avvicinarsi "cronologicamente" al lancio degli iPhone di nuova generazione.

In primo luogo, iniziare prima la produzione consentirebbe a Samsung di avere un inventario più abbondante al lancio. In seconda battuta, ci sarebbe la volontà per l'azienda di migliorare la produzione rispetto al passato, aumentando l'offerta di circa il 10% rispetto alla serie Galaxy S23.

Un altro interessante aspetto dell'evento ormai in dirittura d'arrivo riguarda il tipo di prodotti che verranno presentati. Secondo alcune fonti, sembra che Samsung stia puntando molto sui nuovi anelli Smart da presentare all'Unpacked!