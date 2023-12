Il Galaxy S24 non sarà uno smartphone, Samsung convinta: avrà lo stesso impatto di iPhone

I leak sul Samsung Galaxy S24 emersi negli ultimi giorni hanno lasciato poco spazio all’immaginazione e svelato praticamente tutto del prossimo smartphone di Samsung. Tuttavia, il presidente di Samsung MX non vuole che venga definito “smartphone”, dal momento che si tratterà del primo dispositivo con AI integrata e funzionalità LLM.

Secondo quanto riportato, la divisione marketing di Samsung sarebbe al lavoro per trovare una nuova definizione per il Galaxy S24, dal momento che “AI Smartphone” non sembra aver convinto nessuno, o probabilmente perchè quando pronunciato somiglierebbe troppo ad “iPhone”.

Alla base di questa idea c’è la convinzione che, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e l’integrazione del modello multimodale proprietario, il Galaxy S24 avrà lo stesso impatto sul mercato che ebbe l’iPhone all’epoca, dando di fatto il via ad una nuova epoca per il settore.

Secondo quanto emerso, tra le numerose funzionalità d’AI presenti sul Galaxy S24 ci sarà la traduzione in tempo reale delle chiamate, la possibilità di scrivere un intero saggio su un argomento, ma anche la capacità di genere sfondi in stile Pixel ed altro. La presentazione ufficiale dello smartphone sarebbe in programma il 17 Gennaio 2024, ma ancora non sono arrivate conferme in merito. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.