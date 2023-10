Galaxy S24, Samsung si fa sfuggire un dettaglio: avrà la connettività satellitare?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S24 sarà un "IA Phone", con tante feature dedicate all'Intelligenza Artificiale e un Chatbot integrato, arriva oggi un'altra importante conferma sulla nuova generazione di smartphone coreani. A quanto pare, infatti, i Galaxy S24 avranno la connettività satellitare per messaggi e chiamate.

Non stiamo parlando di un rumor o di un leak, a questo giro: come spiega Sammobile, una delle fonti più affidabili del mondo Samsung, è stato il Presidente della divisione Systems LSI del colosso coreano, Park Yong-in, a confermare l'arrivo della connettività satellitare su smartphone Samsung durante un keynote al Semiconductor Expo 2023 (SEDEX).

Park Yong-in, pur senza fare esplicito riferimento ai Galaxy S24, ha spiegato che Samsung ha ultimato i preparativi per le connessioni satellitari dei suoi smartphone, che verranno implementate per comunicazioni via satellite tramite chiamate e messaggi. Viene da sé che, anche senza una conferma più precisa, i Galaxy S24 saranno i primi smartphone Samsung ad implementare la funzione: è infatti estremamente improbabile che la feature, tradizionalmente riservata ai telefoni top di gamma, possa fare il suo debutto sui Galaxy di Serie A o di Serie Z.

D'altro canto, l'implementazione della connettività satellitare da parte di Samsung è una mossa quasi scontata: negli scorsi anni, diversi importanti player sul mercato hanno dotato i propri smartphone della capacità di comunicare utilizzando i satelliti. Il satellitare è arrivato su iPhone 14 lo scorso anno, per esempio, e più di recente ha fatto il debutto anche sugli smartphone di Huawei.

Parallelamente, i colleghi di GizmoChina hanno anche scoperto un benchmark di Samsung Galaxy S24+, comparso su GeekBench nelle scorse ore. Peculiarità del test è che quest'ultimo riguarda il modello coreano dello smartphone, che dunque monta un SoC Exynos 2400, anziché uno Snapdragon 8 Gen3. Il device ha poi una RAM da 12 GB e presenta Android 14 come suo sistema operativo.

Il benchmark, che registra 2.044 punti in Single-Core e 6.406 punti in Multi-Core, conferma che l'Exynos 2400 avrà una CPU a 10 Core. Questi ultimi saranno rispettivamente un Core a 3,21 GHz, due Core a 2,90 GHz, tre Core a 2,59 GHz e quattro Core a 1,96 GHz. Sfortunatamente, il punteggio sia in Single-Core che in Multi-Core del chip è nettamente inferiore a quello del Samsung Galaxy S24+ con Snapdragon 8 Gen3, che registra circa 200 punti in più della variante Exynos in entrambi i test.