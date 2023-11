Galaxy S24, Samsung spinge sull'IA: la conferma nei nuovi trademark

La comunità dei leaker e degli esperti di settore sembra ormai concorde nel definire i Samsung Galaxy S24 come degli "AI Phone", ovvero degli smartphone progettati per l'esecuzione di software IA e per l'implementazione di quest'ultima nelle loro applicazioni di sistema. Oggi, però, è la stessa Samsung a confermare involontariamente i rumor.

Come spiega GizmoChina, infatti, Samsung ha registrato svariati marchi nelle ultime settimane: tra questi troviamo quelli di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra (che d'altro canto saranno lanciati a metà gennaio, dunque una registrazione del loro trademark sembra scontata) e quelli di Samsung Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, tutti in arrivo nel corso del 2025.

Tra gli altri brevetti troviamo quelli legati ad un visore per la realtà mista (il misterioso headset Galaxy VR trapelato giusto un paio di giorni fa) e quelli per l'anello smart Samsung Galaxy Ring, il cui lancio potrebbe addirittura essere previsto per il 2024. Infine, altri due trademark che catturano l'attenzione dei fan sono quelli di "AI Phone" ed "AI Smartphone", che potrebbero riferirsi ai Galaxy S24 in arrivo tra qualche settimana.

Ovviamente, per il momento non vi è la certezza matematica che i due marchi facciano riferimento ai Galaxy S24. Tuttavia, incrociando i brevetti riportati da Sammobile con i leak degli ultimi mesi possiamo dirci quasi sicuri che i prossimi flagship Samsung avranno delle funzioni basate sull'IA generativa. Con ogni probabilità, dunque, i due nomi "AI Phone" e "AI Smartphone" verranno usati per il marketing dei device.

Sfortunatamente, ora come ora non è dato sapere quali funzioni IA verranno implementate da Samsung sui suoi nuovi dispositivi. Tra le più papabili, però, abbiamo una revisione di Bixby basata sull'Intelligenza Artificiale, che dovrebbe mettere l'assistente vocale del colosso di Suwon in pari con quelli di Google e Amazon, e una serie di funzionalità di editing automatico per fotografie e video, alla stregua di quanto già visto su Google Pixel 8 e 8 Pro.