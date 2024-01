Il Galaxy S24 è il primo smartphone a portare l'HDR su Instagram e Snapchat

La gamma Galaxy S24 di Samsung guarda anche agli amanti dei social. Nelle ore successive alla presentazione infatti è stato confermato che i tre smartphone della compagnia coreano si integrano direttamente con le app mobili in HDR, ed offriranno una migliore condivisione dei contenuti sui social.

Come svelato dalla stessa Samsung, anche quando si acquisisce una fotografia dall’app di Instagram si potrà godere di molte funzionalità della fotocamera come la fotografia notturna e la stabilizzazione video. Tutto ciò è possibile grazie ad una partnership stretta tra Samsung ed Instagram che - appunto - consentirà di accedere direttamente a tutte le funzionalità della fotocamera di Galaxy S24 direttamente tramite l’applicazione del social network.

In fase di condivisione di una fotografia dal rullino fotografico, inoltre, questa verrà visualizzata in Super HDR e si potrà condividere sfruttando l’HDR sia su Instagram che Snapchat. Ciò lo rende sicuramente uno degli smartphone più appetibili per gli influencer ed i content creator che vogliono pubblicare fotografie sui loro profili alla massima qualità e con il massimo dei dettagli.

Non è chiaro se tali funzioni saranno aggiunte anche agli altri modelli top di gamma di Samsung, come appunto il Galaxy S23 dello scorso anno o gli altri Galaxy, e vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli in merito.