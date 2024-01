Il Galaxy S24 potrebbe essere lo smartphone Samsung più fluido di sempre

A poche ore dai rumor su Galaxy AI di Galaxy S24, emergono nuove indiscrezioni sulla serie di smartphone che Samsung presenterà in via ufficiale il prossimo 17 Gennaio 2024. In particolare, una nuova fuga di notizie si sofferma sulla fluidità del software.

Ovviamente, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra saranno i primi smartphone su cui girerà la nuova One UI 6.1, l’interfaccia grafica proprietaria che potrebbe conferire ai dispositivi una maggiore fluidità, rendendoli i dispositivi Samsung più fluidi di sempre.

Il popolare leaker IceUniverse, sul proprio account ufficiale X ha pubblicato il video che trovate in calce in cui viene messa in mostra proprio la fluidità delle animazioni ed il frame rate migliorato. Samsung a quanto pare avrebbe rimosso l’effetto sfocato dello sfondo per migliorare l’efficienza energetica dei propri dispositivi, ma ha anche migliorato notevolmente l’animazione del ridimensionamento dello sfondo, per renderla non lineare come richiesto dagli utenti. A ciò si aggiungono anche dei miglioramenti al ridimensionamento dello sfondo.

Le modifiche quindi saranno tante e renderanno le animazioni più fluide anche rispetto ad iOS, che rappresenta il principale competitor.

Potete comunque vedere il video in questione direttamente in calce, per farvi un’idea di ciò che ci aspetta.

Secondo le altre indiscrezioni, Galaxy S24 avrà sette anni di aggiornamenti proprio come Pixel 8 e Pixel 8 Pro.