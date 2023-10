Galaxy S24: lo Snapdragon 8 Gen3 è incredibile anche su Vulkan

I punteggi Geekbench 6 di Galaxy S24 Ultra apparsi in rete di recente sono stati interessanti, ma lo Snapdragon 8 Gen3 sembra essere decisamente molto più di questo: ecco una nuova serie di benchmark, stavolta su Vulkan, ma sempre tramite Geekbench 6.2.

Secondo quanto emerso dagli screenshot che stanno circolando in rete, infatti, lo Snapdragon 8 Gen3 sarebbe in grado di toccare la bellezza di 17.031 punti, un risultato stupefacente, soprattutto in virtù del fatto che stavolta non ci troviamo davanti al modello Ultra bensì "solo" al Plus.

Il nuovo chip Qualcomm "for Galaxy" sembra avere dunque le carte in regola per conquistare la supremazia anche durante la prossima generazione, con un balzo gen-over-gen dell'80% in questo tipo di attività (per riferimento, un S23 Ultra è in grado di ottenere circa 9.000 punti o poco più).

Molto interessanti anche i punteggi apparsi in rete relativi al nuovo Exynos 2400, anche lui particolarmente in forma seppur non ai livelli del nuovo Snapdragon.

L'Exynos 2400, infatti, è in grado di raggiungere circa 15.000 punti anche grazie alla sua GPU Xclipse 940. Quanto a OpenCL, invece, la situazione tra i due chip next gen sembra essere sovrapponibile, con entrambi i modelli in grado di raggiungere o sfiorare i 15.000 punti.