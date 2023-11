Galaxy S24 Ultra avrà la scocca in titanio come iPhone 15 Pro: presentazione a Gennaio?

A pochi giorni dal leak riguardante lo Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy dell’S24, emergono nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone del colosso coreano e nella fattispecie sulla possibile data di presentazione.

Un nuovo rapporto dalla Corea del Sud conferma infatti che Samsung lancerà la nuova gamma Galaxy S24 prima del solito e nella fattispecie a Gennaio 2024, per compensare le prestazioni non esaltanti registrate dalla divisione semiconduttori nell’ultima trimestrale.

SBS Biz sostiene che Samsung lancerà il Galaxy S24 il 17 Gennaio 2024 nel corso di un evento Unpacked in programma a San Francisco, negli USA. Samsung avrebbe già finalizzato i piani dell’evento ed i preparativi sarebbero già iniziati.

In un altro rapporto di The Elec, viene evidenziato che il Galaxy S24 Ultra sarà il primo smartphone di Samsung ad utilizzare il titanio, come fatto da Apple con gli iPhone 15 Pro e Pro Max: questo materiale, al posto dell’acciaio inossidabile, rende i dispositivi più leggeri.

Samsung starebbe valutando l’utilizzo del titanio da due anni, ma la decisione di implementarlo nei prossimi modelli sarebbe stata presa solo di recente. Non è chiaro che impatto avrà questa scelta sul prezzo finale: secondo il rapporto le scocche in titanio arrivano a costare fino a 100 Dollari.